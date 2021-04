Unter freiem Himmel mehr möglich machen

Unter freiem Himmel ist die Gefahr einer Corona-Ansteckung deutlich geringer. Das sollte mittelfristig neue Perspektiven eröffnen und macht bei den Beschränkungen eine Unterscheidung zwischen drinnen und draußen nötig.

Daniel Bockwoldt/dpa

Hannover. Draußen ist die Gefahr, sich mit Corona anzustecken, um ein Vielfaches geringer. Es müssen Freiluft-Lockerungen her. Ein Kommentar.

Die Sonne zeigt sich in diesen Tagen immer öfter. Und mit steigenden Temperaturen zieht es die Menschen an die frische Luft. Dorthin also, wo die Gefahr, sich mit Corona anzustecken nach Einschätzung von Experten um ein Vielfaches geri