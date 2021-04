Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort.

picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Dissen am Teutoburger Wald. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh bei Melle (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden.

Der junge Mann war am Samstagnachmittag in Richtung St. Annen unterwegs, als vor ihm auf der Fahrbahn plötzlich ein Reh stand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 21-Jährige kollidierte mit dem Reh, stürzte und erlitt schwere Verletz