Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz.

Lutter am Barenberge. Im Kreis Celle brennen ein Wohnmobil und ein Auto und entzünden ein Einfamilienhaus. In Lutter am Barenberge fängt ein Lieferwagen Feuer. Fahrer und Beifahrer versuchen noch die Flammen zu löschen doch die Handbremse löst sich und der Wagen rollt brennend auf ein Wohnhaus zu.

