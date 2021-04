Menschenrechtskritik: VW verteidigt Engagement in Xinjiang

Das Logo von Volkswagen dreht sich auf dem Dach eines VW-Werks.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Shanghai. Volkswagen hat sein Engagement in der chinesischen Region Xinjiang verteidigt, die im Fokus von Kritik wegen Verstößen gegen Menschenrechte steht.

Zu Vorwürfen über die Verfolgung und Diskriminierung der Minderheit der Uiguren sagte der China-Chef Stephan Wöllenstein am Sonntag vor Journalisten in Shanghai, für das Volkswagenwerk in Ürümqi gelte wie für alle anderen Standorte und auc