VW will bei E-Autos in China aufholen - Premiere des ID.6

China-Chef Stephan Wöllenstein stellt auf der Automesse in Shanghai den elektrischen Stadtgeländewagen ID.6 Crozz vor.

Andreas Landwehr/dpa

Shanghai. Mit Milliardeninvestitionen und neuen Modellen geht Volkswagen in China auf Aufholjagd bei E-Autos. Der weltgrößte Automarkt wächst wieder kräftig - aber der Chipmangel bremst die Hersteller.

Nach einem langsamen Start bei der Elektromobilität in China will Volkswagen mit neuen Modellen kräftig aufholen. In zwei bis drei Jahren wolle die Kernmarke auf dem größten Automarkt der Welt bei alternativen Antrieben einen ähnlich hohen