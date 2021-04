Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Zum bundesweiten Trauertag haben auch in Niedersachsen und Bremen Menschen der Toten der Corona-Pandemie gedacht.

Bis Sonntag sind nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Niedersachsen 5123 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Hinter den abstrakten Zahlen verberge sich unfassbar viel Leid in unzähligen Familien, teilte der Vorstandssprech