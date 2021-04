Euro-Banknoten liegen übereinander gestapelt.

Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Land Niedersachsen will mit insgesamt vier Millionen Euro Nachbarschaftsprojekte stärken und hat dazu einen Wettbewerb ausgerufen.

„Wir unterstützen Projekte, die das Miteinander stärken - besonders in Quartieren, in denen Zusammenhalt nicht selbstverständlich ist“, sagte Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) in einer Mitteilung. Bei der fünften Auflage des Wettb