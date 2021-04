Dunkle Wolken ziehen am Himmel über einen Baum hinweg.

Kiel. Ein umfangreiches Hoch über Mittelschweden sorgt zum Wochenendstart für ein freundliches Wetter im Norden Deutschlands.

„Vor allem in Schleswig-Holstein zeigt sich heute die Sonne“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagnachmittag. Je weiter man jedoch in den Süden gehe, desto mehr Wolken seien am Himmel. In den östlichen Bereic