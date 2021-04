Florian Wellbrock.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock glaubt nicht, dass er wegen fehlender voll besetzter Wettkämpfe in der Corona-Krise Probleme bei den Olympischen Spielen bekommt.

„Ich bin zu 100 Prozent ein Wettkampftyp, und wenn ich in Tokio am Start stehe und acht Leute im Becken sind, dann wird es ein cooles Ding“, sagte der 23 Jahre alte Schwimmer am Samstag in Berlin. „Ich werde der Situation dann gewachsen se