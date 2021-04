Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer beim Genfer Autosalon 2019.

Nicolas Blandin/dpa-tmn/dpa/Archivbild

Shanghai. Der stark wachsende Automarkt in China ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer die „große Lokomotive“ für deutsche Autobauer in schwierigen Pandemie-Zeiten.

Der stark wachsende Automarkt in China ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer die „große Lokomotive“ für deutsche Autobauer in schwierigen Pandemie-Zeiten. Auch in den USA werde es etwas besser, da das riesige Konj