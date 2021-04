Beschäftigte im Emder VW-Werk gehen ab Montag in Kurzarbeit

Ein Logo von Volkswagen dreht sich auf dem Werk.

Julian Stratenschulte/dpa

Emden. Im Emder Volkswagen-Werk stehen von kommenden Montag an die Montagebänder wegen fehlender elektronischer Bauteile weitgehend still.

Ein Großteil der Beschäftigten werde bis Ende April in Kurzarbeit geschickt, teilte eine VW-Sprecherin am Freitag in Emden mit. Die Maßnahme ist demnach für zwei Wochen angelegt. Laut Betriebsrat sind 8000 bis 9000 Beschäftigte betroffen.