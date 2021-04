Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer in Bremen.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/archivbild

Berlin. Die Verkehrsminister der Länder haben zum Abschluss ihrer Konferenz an diesem Freitag erneut an den Bund appelliert, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von einer Milliarde Euro zu unterstützen.

Die Corona-Pandemie habe einen „verheerende Einfluss auf den ÖPNV“, erklärte die VMK-Vorsitzende und Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Freitag. Viele Menschen würden im Homeoffice arbeiten oder öffentliche Verkehrsmittel a