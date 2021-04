Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug.

Schortens. Die Polizei ist mit Durchsuchungen in Friesland und Wilhelmshaven gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen.

Ein 23 Jahre alter Mann wurde bei der Durchsuchung in einer Wohnung festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ermittlungen zu weiteren Beschuldigten laufen demnach noch - sie wurden bei