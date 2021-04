Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen bleibt angespannt, immer mehr Landkreise werden zu Hotspots. Die Belegung der Kliniken und Intensivstationen ist leicht rückläufig, aber auf hohem Niveau.

Niedersachsen wird immer großflächiger zu einem Corona-Hotspot mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. In 31 der 45 Landkreise und großen Städte lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag über 100, was strik