Ein Logo von Volkswagen dreht sich auf dem Werk in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg. Für den Autobauer geht es zum Jahresauftakt klar aufwärts. Der weltweite Absatz schnellt in die Höhe, vor allem in China läuft es für die Wolfsburger gut. Aber nicht in allen Regionen können sie satte Zuwächse verbuchen.

Die weltweiten Auslieferungen des Volkswagen-Konzerns sind im ersten Quartal von einem besonders starken China-Geschäft angetrieben worden. So stieg der Absatz zwischen Januar und März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf