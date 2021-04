Wanderer fand Leiche in niedersächsischen Wald

Der Umriss eines Farnblattes ist im Gegenlicht zu sehen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Freden. Nach dem Fund einer teils skelettierten Leiche in einem Wald bei Freden im Landkreis Hildesheim haben die Ermittler keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Identität des Toten sei weiterhin unklar, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim am Freitag mit. Vorausgegangen seien umfangreiche Untersuchungen der Medizinischen Hochschule in Hannover sowie des Landeskriminalamtes, wo