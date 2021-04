Justitia-Abbildungen sind an einer Scheibe zu sehen.

Lüneburg. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) will am heutigen Freitag (9.30 Uhr) in einer Berufungsverhandlung über die Disziplinarklage gegen einen Bundespolizisten entscheiden.

Kläger ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundespolizeidirektion Hannover. Dem seit Juli 2015 vorläufig suspendierten Polizeiobermeister werden diverse inner- und außerdienstliche Pflichtverstöße vorgeworfen. Dazu gehö