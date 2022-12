Caren Lay Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Justizministerium 2285 Zwangsräumungen in Niedersachsen Von dpa | 04.12.2022, 09:11 Uhr

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen 2285 Wohnungen zwangsgeräumt worden. Das geht aus einer Statistik hervor, die das Bundesjustizministerium auf eine Frage der Linken im Bundestag herausgab und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Bundesweit gab es den Zahlen zufolge mehr als 29.000 Zwangsräumungen. Die meisten davon mit 8656 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern (3432) und Sachsen (2667). In Niedersachsen lag bei den Zwangsräumungen auf Rang vier. In Bremen wurden 455 Wohnungen zwangsgeräumt.