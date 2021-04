Eine Figur „Justitia“ steht auf einem Schreibtisch.

picture alliance / dpa/Archivbild

Lüneburg. Weil er seinen Onkel in Celle erstochen hat, ist ein 46-jähriger Mann vor dem Lüneburger Landgericht zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

„Mir fehlen die Worte für das, was geschehen ist. Ein Mensch hat seine Gutmütigkeit mit dem Leben bezahlt“, sagte der Vorsitzende Richter Franz Kompisch am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Die Tat am 28. September wertete das Gericht a