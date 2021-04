Niedersachsen will Geimpfte von Testpflichten befreien

Medizinisches Personal führt einen Schnelltest durch.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Hannover. Sämtliche Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen sollen sich schon bald gegen das Coronavirus impfen lassen können. Ab Mai werde auch das Lehrpersonal der weiterführenden Schulen die Möglichkeit erhalten, sich über die Impfzentren impfen zu lassen, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Staatssekretär Heiger Scholz, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Hannover.

Bisher waren nur Grund- und Förderschullehrer impfberechtigt. Dies werde nun auf Lehrer der Sekundarstufe I und II ausgeweitet, sagte Scholz.Die erweiterten Impfmöglichkeiten für Lehrer begrüßte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft