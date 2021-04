Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Stadthagen. Mit der Betrugsmasche falsche Polizisten haben Unbekannte mehr als 150 000 Euro Bargeld, Schmuck und Gold von einer Seniorin aus Stadthagen (Landkreis Schaumburg) erbeutet.

Zunächst hatte sich ein Anrufer bei der 73-Jährigen als verdeckter Ermittler vorgestellt und von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er bot ihr an, die Richtigkeit seiner Angaben zu überp