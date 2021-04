Bestatter bringen einen Leichnam zu ihrem Wagen nach einem Stromunfall mit tödlichem Ausgang.

Christian Butt/Kai Moorschlatt/Nord-West-Media /dpa/Aktuell

Bremen. Nach einem tödlichen Stromschlag in einer Arztpraxis in Bremen untersucht die Kriminalpolizei, ob dafür möglicherweise kürzlich erfolgte Sanierungsarbeiten als Ursache in Frage kommen.

Dies sei eine der Hypothesen, die geprüft würden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Am Mittwoch war ein 53-jähriger Arzt in der Praxis ums Leben gekommen, nachdem er zwei unter Strom stehende Türklinken berührt hatte.Zuvor hatte ein