Bad Salzdetfurth. Mutmaßliche Corona-Leugner haben den Kurpark und angrenzende Straßen in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim mit mehr als 100 Schildern plakatiert.

Der oder die unbekannten Täter hätten in der Nacht laminierte Plakate im DIN-A4-Format an Parkbänken und Schaukästen angebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Darauf seien Aufschriften wie „Es ist nicht das Virus, das sie kontrolli