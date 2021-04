„Brücke in die Zukunft“: Start-up-Szene wächst

Michael Rohrdrommel, Gründer und Geschäftsführer von Happy Glückskeks, öffnet im Lager des Unternehmens aus Hameln einen Glückskeks.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen hat nicht den Ruf eines Start-up-Zentrums wie Berlin oder das Silicon Valley. Doch auch zwischen Küste und Harz wächst die Zahl der Gründerinnen und Gründer mit innovativen Geschäftsideen.

In Niedersachsen sind im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Start-ups gegründet worden. Wie aus dem am Donnerstag vorgestellten ersten Start-up-Monitor des Landes hervorgeht, wurden 106 Neugründungen gezählt - im Jahr davor waren es 89 (plus 19