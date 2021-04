Ein Polizeiauto fährt im Einsatz mit Blaulicht über eine Straße.

Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Stade. Nach einer Drogenrazzia in mehreren Orten in Niedersachsen hat ein Haftrichter gegen fünf Beschuldigte im Alter von 25 bis 36 Jahren Haftbefehl erlassen.

Vier von ihnen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen Auflagen vorläufig außer Kraft gesetzt. Die Polizisten hatten am Dienstagabend acht Wohnungen durchs