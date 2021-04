Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an der deutsch-niederländischen Grenze.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bad Bentheim. Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend mit einer Großkontrolle an der Autobahn 30 in Bad Bentheim an der deutsch-niederländischen Grenze begonnen.

Sie soll bis in die Nacht gehen. Die Aktion ziele auf die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim. Die Kontrolle sei Teil einer Aktion, die an der gesamten deutsch-nied