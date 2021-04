Warnstreikaufruf in der Fleischindustrie

Ein Mitglied der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) trägt eine Streikweste.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg. Mitarbeiter der Fleischindustrie sollten am Morgen in zwei Bundesländern die Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat das in Niedersachsen im Gegensatz zu Bayern nicht funktioniert.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat am Mittwoch in Niedersachsen und Bayern zum Auftakt einer Aktionswoche zu Warnstreiks in der Fleischindustrie aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft waren ab 4.00 Uhr Schlachthöfe von