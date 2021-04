Grüne wollen Landesförderung für Video-Konzerte in Lockdown

Wehende Flaggen mit dem Logo von Bündnis 90/Die Grünen.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Grünen in Niedersachsen haben im anhaltenden Corona-Lockdown eine Förderung für Konzerte per Videoübertragung und für eine schrittweise Öffnung von Musikevents gefordert.

Ihre Landtagsfraktion schlug am Mittwoch eine Übernahme des in Bremen bereits erfolgreich gestarteten Modells „Club 100“ vor. Dazu sollen Corona-Hilfsgelder des Landes genutzt werden.Das Bremer Modell funktioniert so, dass Konzerte, solan