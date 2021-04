Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die dritte Corona-Welle schlägt hoch - mit einem Impfpakt will das Gesundheitsministerium Niedersachsen deshalb aus der Gefahrenzone bringen. Impfstofflieferungen aber stocken und viele hadern weiter mit dem Vakzin von Astrazeneca. Deshalb appelliert die Regierung.

Während sich die Corona-Lage in Niedersachsen weiter verschlechtert, hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den Startschuss für den landesweiten Impfpakt gegeben. An einem Online-Auftakttreffen am Mittwoch beteiligten sich neben Ge