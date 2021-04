Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich weiter

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Mehr Corona-Patienten, mehr Hotspots und eine steigende Sieben-Tages-Inzidenz - die Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich weiter.

Die Zahl der Patienten in den Kliniken stieg am Mittwoch auf 1114, davon liegen 312 auf der Intensivstation, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. 215 Erwachsene und ein Kind müssen demnach künstlich beatmet werden. Die Zah