Niklas Moisander kämpft um den Ball.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander hat seine Zukunft offen gelassen.

„Das ist jetzt nicht der Moment, darüber zu sprechen. Ich will mich voll und ganz auf die aktuelle Situation fokussieren“, sagte der 35 Jahre alte Finne am Mittwoch in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten. „Nach dem letzten Spiel w