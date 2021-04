In einigen Modellkommunen will Niedersachsen das Flatterband lösen und Außengastronomie möglich machen - trotz der geplanten Bundes-Notbremse.

Hannover. Stephan Weil drängt darauf, dass das Land den Modellversuch zur Öffnung von Innenstädten trotz der geplanten Bundes-Notbremse umsetzen kann. Er werde dem Bund sehr raten, solche Modelle zuzulassen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält daran fest, in seinem Bundesland so genannte Modellkommunen an den Start zu bringen, in denen probehalber Einzelhandelsgeschäfte, die Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitn