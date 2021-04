Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Bereitschaft der Unternehmen, Mitarbeiter freiwillig auf Corona zu testen, ist laut Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) sehr hoch.

Weit mehr als jedes zweite Unternehmen in Niedersachsen biete seinen Beschäftigten schon jetzt freiwillig Tests an oder plane dies zu tun - Tendenz deutlich steigend, teilte IHKN-Präsident Uwe Goebel am Dienstag mit. Dies zeige eine aktuel