Beatmungsgeräte und Überwachungstechnik stehen in einem Zimmer der Intensivstation in einer Klinik.

Jens Büttner/dpa/Archivbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Patienten, die in Niedersachsen auf der Intensivstation behandelt werden müssen, steigt.

Am Dienstag waren dies 307 Erwachsene und zwei Kinder nach 297 Intensivpatienten am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. 211 Erwachsene und ein Kind müssen künstlich beatmet werden, insgesamt befanden sich 1098 Cor