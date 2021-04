Eine modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel.

Volker Hartmann/dpa/Illustration

Braunschweig. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat Eilanträgen gegen die coronabedingte Ausgangssperre in Wolfsburg stattgeben.

Die Argumentation der Stadt habe die Richter nicht im erforderlichen hohen Maß überzeugt. Bestätigt wurden dagegen Ausgangssperren in den Landkreisen Peine und Gifhorn, wie das Gericht am Montag mitteilte.Anders als in den beiden Kreisen s