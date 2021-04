Vincent Büchner setzt zum Torwurf an.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit seinem Linksaußen Vincent Büchner bis 2023 verlängert.

Das gab der Verein am Montag bekannt. Der 22-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung der „Recken“ ausgebildet und schaffte vor zwei Jahren den Sprung in die Profi-Mannschaft. „Vincent besitzt ein großes Potenzial und arbeitet hart in jedem