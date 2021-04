Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Wegen des Sprengens von Geldautomaten hat das Landgericht Osnabrück einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Wie das Landgericht am Montag mitteilte, wurde der 31-Jährige bereits in der vergangenen Woche verurteilt, weil er in zwei Fällen Automaten gesprengt und es in einem Fall versucht hatte.Der Angeklagte hatte die Taten eingeräumt. Die Verfah