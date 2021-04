Testpflicht an Schulen in Niedersachsen und Bremen beginnt

Ein Corona-Selbsttest neben einem Etui eines Grundschülers.

Julian Stratenschulte/dpa/Illustration

Hannover. Verpflichtende Corona-Tests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sollen den Unterricht in Niedersachsen und Bremen sicherer machen. Wer sich nicht testen lässt, muss künftig zuhause lernen.

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen müssen sich von diesem Montag an zwei Mal pro Woche selbst auf das Coronavirus testen. Auch für das Personal gilt eine Testpflicht. „Zwei Tests in einer Woche sind geeignet, um effektiv V