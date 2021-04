Illegale Party und Widerstand gegen Festnahme in Hannover

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hannover. Zwei Frauen und ein Mann haben bei der Auflösung einer illegalen Party mehrere Polizisten angegriffen und sich mit Gewalt ihrer Festnahme widersetzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Einsatzkräfte in der Nacht zu einer Feier in einer Wohnung im Stadtteil Seelhorst gerufen worden. Bei der Kontrolle versuchten ein 30-Jähriger und zwei Frauen im Alter von 28 und 35 Jahrendie