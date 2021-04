Menschen warten am Sonntag vor einer Corona-Schnellteststation.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Wernigerode. Wie kann mit Kontrollen, Tests und digitaler Nachverfolgbarkeit wieder ein Stück weit mehr Leben im öffentlichen Raum einziehen? Im Harz wird das getestet. Erste Gastronomen laden nach draußen ein.

Ein kleines Stück gastronomische Normalität: Das am Freitag an mehreren Orten im Harz gestartete Modellprojekt in der Corona-Pandemie ist nach Angaben von teilnehmenden Betrieben über das Wochenende von den Gästen gut angenommen worden. Vie