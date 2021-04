Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen.

Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen hat vor dem Montagabendspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden die Verträge mit Abwehrspieler Steffen Puttkammer und Torwart Erik Domaschke verlängert.

Das gaben die Emsländer am Sonntag bekannt. Der 32 Jahre alte Puttkammer und der 35 Jahre alte Domaschke banden sich jeweils bis 2023 an den Club. Gegen Wiesbaden will der Tabellen-15. seinen Dreipunkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze wie