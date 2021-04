Ein Streifenwagen fährt durch die Innenstadt.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen. Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung hat ein 32 Jahre alter Mann in Bremen Polizeibeamte bedroht und angegriffen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Beamten in den Stadtteil Hemelingen gerufen worden, weil in einer Wohnung lautstark gefeiert und gestritten worden war.Dort befanden sich zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren und zwei Fr