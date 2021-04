Weghorst: Wolfsburg und Königsklasse hört sich sehr gut an

Wolfsburg Wout Weghorst (r) jubelt über sein Tor.

Carmen Jaspersen/dpa

Wolfsburg. Wout Weghorst ist maßgeblich für den Erfolg des VfL Wolfsburg in dieser Saison verantwortlich. Der Niederländer hat richtig Lust auf Champions League mit den Niederländern. Versprechen kann er mit Blick auf seine Zukunft aber nichts.

Stürmer Wout Weghorst will mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League spielen. Ob er definitiv auch in der kommenden Saison bei den Niedersachsen bleiben wird, lässt der 28-Jährige aber offen. „Ich kann natürlich nichts versprechen, du w