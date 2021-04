Schülerinnen und Schüler grüßen bei der Einfahrt von Bord des Schulschiffs „Pelican of London“.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Emden. Während in Deutschland in der Corona-Pandemie zeitweise die Schulen schließen, lernen 33 Schülerinnen und Schüler im Unterricht mitten auf dem Atlantik Segeln ohne GPS. Nun sind sie mit ihrem schwimmenden Klassenzimmer zurück in Deutschland - und im Lockdown.

Die Segel setzen und mit einem Dreimaster der Corona-Pandemie einfach auf dem Atlantik davonsegeln: Was im Lockdown wie ein ferner Urlaubstraum klingen mag, war für 33 Schülerinnen und Schüler an Bord ihres „schwimmenden Klassenzimmers“, de