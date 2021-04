Frankfurts Daichi Kamada.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter setzt im Bundesliga-Spitzenspiel wieder auf Offensivmann Daichi Kamada.

Der Japaner kehrt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg für Amin Younes in die Startelf der Hessen zurück, nachdem er in der vergangenen Woche beim 2:1-Sieg in Dortmund zunächst noch auf der Bank saß. Weiterhin verzichten müss