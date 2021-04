Unreine Flüssigkeit in E-Zigaretten: Ermittlungen dauern an

Ein Mann hält eine E-Zigarette im Mund.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Im Herbst 2019 wurde ein Dutzend junger Leute in Bremerhaven plötzlich krank. Die Ursache: Gefährliche Wirkstoffe in ihren E-Zigaretten. Die Justiz arbeitet immer noch an dem Fall.

Anderthalb Jahre nach der Vergiftung von 13 Jugendlichen durch gepanschte Flüssigkeiten für E-Zigaretten in Bremerhaven sind die Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen. Ein wichtiges kriminaltechnisches Gutachten stehe noch aus, sagte