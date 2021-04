Thorsten Gröger, Verhandlungsführer IG Metall, beim Beginn der Tarifgespräche der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. In den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen haben Arbeitgeber und Gewerkschaft am Freitag eine Einigung erzielt.

„Vereinbart wurde die Übernahme des Verhandlungsergebnisses aus dem Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen“, teilte die IG Metall mit. „Der Tarifabschluss sichert Beschäftigung, stärkt Einkommen und gestaltet die Zukunft der Beschäftigten“, so de