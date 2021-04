Alte Eisenbahndrehbrücke in Bremerhaven wird abgebaut

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremerhaven. Die Demontage einer beschädigten alten Drehbrücke hat am Freitag im Hafen von Bremerhaven begonnen.

Zwei Kräne arbeiteten an der Stahlkonstruktion von 1928/30, die als die größte Eisenbahndrehbrücke in Deutschland galt. Einzelne Teile wurden abgetrennt. Den Hauptteil der gut 111 Meter langen Brücke sollte ein schwimmender Ponton am Samst