Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht sein Land schon auf dem Kurs der angekündigten Verschärfung des Bundesinfektionsschutzgesetzes.

„Niedersachsen hat die gemeinsamen Beschlüsse von Bund und Ländern zur sogenannten Notbremse von Anfang an konsequent umgesetzt und teilweise auch schärfere Regelungen angeordnet“, sagte Weil am Freitag in Hannover. Als Beispiel nannte er