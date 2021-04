Osnabrücks Trainer Markus Feldhoff steht an der Seitenlinie.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Der VfL Osnabrück muss im wichtigen Niedersachsen-Duell gegen Eintracht Braunschweig weiter auf seinen verletzten Stürmer Etienne Amenyido verzichten.

Der 23-Jährige sei „noch nicht soweit“, sagte Trainer Markus Feldhoff am Freitag. Der Coach muss in der Begegnung am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zudem seinen gelbgesperrten Linksverteidiger Kevin Wolze ersetzen. Für ihn soll Marc Heider auflau